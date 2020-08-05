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18:08

Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвоката Сафронова Ивана Павлова

фото ЗакС политика Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвоката Сафронова Ивана Павлова

Управление МВД по Петербургу обратилось в городскую адвокатскую палату с представлением о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката, руководителя "Команды 29" Ивана Павлова, представляющего интересы экс-журналистка "Коммерсанта" Ивана Сафронова, пишет "Коммерсантъ".

По данным источников издания, сделано это по просьбе следователей ФСБ, которых не устраивает, что Павлов не дал подписку о неразглашении данных следствия. Эта просьба аналогична той, что одновременно с этим были направлены в управление министерства в Москве в отношении еще четырех адвокатов Сафронова — Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева. В документах, по данным издания, формально описано якобы нарушение адвокатами норм УПК — отказа дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Такое нарушение карается по соответствующей ст. 310 УК РФ.

Павлов рассказал, что узнал от адвокатской палаты Петербурга о получении представления Минюста по телефону, но сам недоумевает, с чем это связано. По его словам, в отличие от московских коллег, он не участвовал ни в допросе Сафронова, не в других следственных действиях. Он напомнил, что суд просил у него подписку о неразглашении гостайны, и адвокат ее дал, а других подписок от него не просили ни суд, ни следователь.

"Нас хотят заставить не заниматься делом даже в стесненных обстоятельствах, а больше думать о собственной защите. Тот, кто не может укусить всадника, кусает лошадь",— считает Павлов.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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