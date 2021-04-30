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11:02

Суд принял три иска Навального к администрации ИК-2

фото ЗакС политика Суд принял три иска Навального к администрации ИК-2

Петушинский суд Владимирской области принял к производству все три иска, которые Алексей Навальный подал к администрации исправительной колонии № 2 в Покрове, передает "МБХ медиа".

Подготовка по искам назначена на 26 мая.

Напомним, Навальный подал к администрации ИК-2 три иска. В них политик оспорил постановку на профучет как склонного к побегу, отказ выдать ему книги, в том числе Коран, и вырезание фрагментов из переданных ему "Новой газеты" и "Коммерсанта".

Ранее Петушинский суд оставил иски без движения из-за того, что в материалах не было доверенности адвокату.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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