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14:44

Защита Навального подала три иска против администрации ИК-2

фото ЗакС политика Защита Навального подала три иска против администрации ИК-2

Петушинский суд Владимирской области получил три иска адвокатов Алексея Навального против администрации исправительной колонии № 2 в Покрове, передает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

В первом иске оспаривается постановка Навального на профилактический учет как склонного к побегу. Напомним, Навальный рассказывал, что из-за этого его будят по несколько раз за ночь с проверками.

Второй иск - о признании незаконным отказа выдать Навальному заказанные им книги, в том числе Коран. В третьем иске адвокаты просят признать незаконной цензуру получаемых политиком газет: напомним, из переданных Навальному "Новой газеты" и "Коммерсанта" вырезали куски страниц.

Дата рассмотрения исков пока не назначена.

Напомним, Навальный оказался в колонии после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный: условный срок Навального по этому делу истекал в конце 2020 года. ФСИН было недовольно тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Требуя допустить его лечащих врачей, политик более трех недель держал голодовку. Его врачи публиковали результаты биохимического анализа крови, из которых следовало, что состояние Навального критические, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Они призывали своего пациента отказаться от голодовки, и вскоре после этого Навальный объявил о ее прекращении.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии № 2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

 

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