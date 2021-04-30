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12:43

Петербургские ветераны получат выплаты до 10 тысяч рублей ко Дню Победы

фото ЗакС политика Петербургские ветераны получат выплаты до 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах ветеранам в преддверии Дня Победы, сообщили в Смольном.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей. Ветераны (в том числе лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и труженики тыла), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий из числа саперов, лица, проживавшие и родившиеся в блокадном Ленинграде, получат 7 тысяч рублей.

Вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплаты в 4 тысячи рублей. "Дети войны", родившиеся до 3 сентября 1945 года – 3 тысячи рублей.

Выплаты переведут в мае 2021 года, деньги на них будут взяты из резервного фонда Смольного. Ожидается, что выплаты получат около 312 петербуржцев.


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