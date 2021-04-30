Дербин о профсоюзной борьбе: Жертвовать надо там, где есть в этом смысл

Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин 30 апреля после возложения цветов к памятнику первой маевке в Петербурге подтвердил ЗАКС.Ру, что "готов на что угодно" ради профсоюзной борьбы, а его организация находится в жестком диалоге с работодателями.

На вопрос, может ли он пойти на те же жертвы, что и участники рабочего движения начала XX века, профсоюзный лидер ответил, что время с тех пор сильно изменилось.

- Сегодня другие условия, но задачи у профсоюзов те же самые, что были 105 и 115 лет назад. Жертвовать надо там, где есть в этом смысл, - сказал Дербин.

Среди последних успехов ЛФП он отметил заключение трехстороннего соглашения между органами исполнительной власти, работодателями и профсоюзами о минимальной заработной плате в регионе на 2021 год.

- Малый бизнес категорически не хочет повышать минимальную заработную плату. Все хотят работать по-черному, по-серому. Тем не менее, нам удалось переубедить, переломать. Все позиции, которые мы отстаивали, они все будут, - отметил Дербин.

Ранее ЛФП объявила, что 1 мая будет участвовать в видеоперекличке с дружественными профсоюзами со всей страны. Проводить публичные мероприятия организация не станет из-за коронавирусных ограничений.

Анастасия Никитина