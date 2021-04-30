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13:53

"Не надо записывать мужской разговор": Песков укорил депутата за запись разговора с главой Коми

фото ЗакС политика "Не надо записывать мужской разговор": Песков укорил депутата за запись разговора с главой Коми

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что депутату Госсовета республики Коми Олегу Михайлову не следовало записывать на диктофон "мужской разговор" с главой Коми Владимиром Уйбы, который содержал оскорбления и нецензурную лексику, передает "Интерфакс".

"Не надо депутату просто записывать на магнитофон мужской разговор. Это был непубличный разговор. Это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил",  заявил Песков.

По его словам, в Кремле видели "сообщения СМИ" о случившемся и затруднились оценить реакцию Уйбы, поскольку Пескову неизвестно, "какими словами озвучивал критику этот депутат".

"Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана",  сказал Песков, добавив, что в итоге "ничего противоправного совершено не было".

Напомним, Михайлов, депутат от КПРФ, ранее опубликовал аудиозапись разговора с Уйбой, из которого следует, что последний в разговоре с парламентарием угрожал, оскорблял, использовал нецензурную лексику и предлагал "выйти" для разборки. По словам Михайлова, этот разговор состоялся после того, как депутат с трибуны раскритиковал Уйбу из-за использования административного ресурса на выборах, назвав "трусом".

В пресс-службе правительства Коми раскритиковали коммуниста за то, что он якобы оскорблял главу региона, а затем записал личный разговор "исподтишка". По версии представителей региональных властей, Уйба в записанном разговоре "потребовал разъяснений", обратившись "на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает".

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