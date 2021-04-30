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15:51

В Смольном заявили о планах оборудовать выставочный зал на Охтинском мысу вместо музея

фото ЗакС политика В Смольном заявили о планах оборудовать выставочный зал на Охтинском мысу вместо музея

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что Смольный договорился с "Газпром-нефтью" о создании экспозиции на Охтинском мысу, передает "Деловой Петербург".

"Там есть помещение площадью 1,5 тыс. м2, которое будет использовано под выставочный зал. Экспозиция расскажет об истории Охтинского мыса, об истории этого места. Проект будет создан совместно с Музеем истории города", - сказал Пиотровский.

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" накануне заявил, что на Охтинском мысу планируется создать Археологический музей на базе Петропавловской крепостью, в состав которого войдет выделенная историческая часть. При этом он подчеркнул, что "жилья там точно не будет": о подобных проектах до сих пор не сообщалось.

Издание отмечает, что встроенный музей был заложен в проект небоскреба "Охта-центр", строительство которого в итоге перенесли в Лахту. Там планировалось выставить на нижнем уровне комплекса экспозицию из найденных артефактов.

Член президиума ВООПИиК Людмила Семыкина сообщила, что город не пошел на диалог с градозащитниками, которые выступают против застройки мыса.

"Общество получило ответ от Пиотровского по поводу того, что предлагается предоставить кандидатуры для некоей рабочей группы, которая, возможно, когда-то начнёт работать. Но такой уклончивый ответ, без комментариев", - сказала Семыкина.

В начале года появились сведения, что "Газпром нефть" все же намерена построить на мысе офисное здание.

На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник. Однако КГИОП признал объектом культурного наследия лишь часть мыса. Защитники мыса предлагают создать там археологический музей, архитектурное бюро "Студия-17" уже подготовило концепцию будущего здания и парка. 

 


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