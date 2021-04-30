Красимира Врански оштрафовали за январский экопикет у Гостиного двора

Кировский суд Петербурга оштрафовал координатора "Красивого Петербурга" Красимира Врански на 25 тысяч рублей за январский пикет в защиту зеленых зон, сообщил Врански в соцсетях.

Активист заявил, что намерен оспорить это решение в Горсуде Петербурга.

19 января Врански и другие экоактивисты вышли к Гостиному двору с пикетами за внесение в ЗНОП около 70 территорий, которые оказались под угрозой застройки. Его, бывшего депутата МО "Финляндский округ" Светлану Уткину и депутата МО "Владимирский округ" задержали.

На Врански был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления).

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