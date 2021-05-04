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12:18

"Фонтанка": Два десятка фанатов "Зенита" задержали за празднование победы с фаерами

фото ЗакС политика "Фонтанка": Два десятка фанатов "Зенита" задержали за празднование победы с фаерами

Правоохранители задерживали фанатов "Зенита", отмечавших чемпионство команды в премьер-лиге, из-за зажженных фаеров, пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, после полуночи 4 мая группа фанатов в баре "СБГ 25" на Гончарной улице зажгла фаеры и вышла на проезжую часть. На место прибыли несколько нарядов полиции, в автозаки попали более 20 человек.

Ранее фанатские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что правоохранители блокировали в бар и начали задерживать всех, кто был внутри. Очевидцы утверждали, что задержания проходили "вот просто так, без объяснения".

"Зенит" в матче 28-го тура российской премьер-лиги 2 мая обыграл "Локомотив" со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России в третий раз подряд.

Накануне "Локомотив" опубликовал заявление, в котором сообщил о жалобах болельщиков на меры в ходе матча с "Зенитом" на "Газпром-арене" вечером 2 мая. Фанатов московской команды пересаживали на переполненные трибуны, омоновцы не выпускали их в подтрибунные помещения, а после матча их принудительно увезли на автобусах, и в итоге некоторые болельщики опоздали на самолеты и поезда домой. В РПЛ начали проверку.

 

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