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13:11

Мундепы Петербурга выступили в поддержку главы "Команды 29" Ивана Павлова

фото ЗакС политика Мундепы Петербурга выступили в поддержку главы "Команды 29" Ивана Павлова

Более 30 муниципальных депутатов Петербурга оставили свои подписи в поддержку руководителя "Команды 29" Ивана Павлова, сообщили "Объединенные демократы".

Среди подписавшихся - представители 25 муниципалитетов Петербурга. Среди них депутаты из МО "Гражданка", "Южно-Приморский", "Гавань", "Народный", "Правобережный" и других.

Мундепы заявили, что нет "практически никаких сомнений" в том, что дело в отношении Павлова - это "месть ему и его команде за их принципиальную позицию и участие в ярких и сложных делах".

Напомним, Павлова обвинили в нарушении ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) из-за двух эпизодов с его комментариями в СМИ о деле экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. 30 апреля к адвокату пришли с обыском, тем же вечером ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив, в том числе, использовать средства связи - например, интернет. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

В поддержку Палова выступило адвокатское сообщество. Свое заявление также опубликовал СЖ Петербурга.

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