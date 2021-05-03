СЖ Петербурга выступил в поддержку главу "Команды 29" Ивана Павлова

Секретариат правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал заявление в поддержку адвоката, руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.

В СЖ подчеркнули, что полностью разделяют "озабоченность Адвокатской палаты Санкт-Петербурга", и заявили, что уголовное преследование Павлова проводится "с грубыми и сознательными нарушениями уголовно-процессуального законодательства". В СЖ усмотрели в деле Павлова "попытку оградить следствие от "помех" в виде независимых адвокатов, неоднократно доказавших свои профессионализм и принципиальность, тем самым ослабив механизмы общественного контроля за органами следствия, в том числе – с участием СМИ".

Союз призвал все контролирующие органы - "от СПЧ и прокуратуры до гаранта конституционных прав и свобод граждан" - обратить внимание на процесс и "способствовать восстановлению законности в рамках имеющихся полномочий".

Напомним, Павлова обвинили в нарушении ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) из-за двух эпизодов с его комментариями в СМИ о деле экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. 30 апреля к адвокату пришли с обыском, тем же вечером ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив, в том числе, использовать средства связи - например, интернет. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.