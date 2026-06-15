Боярский: Слухи о причастности ЕР к запретам распространяют конкуренты

"Единая Россия" не имеет отношения к введению в России запретов, за рассуждениями об этом стоят ее соперники, заявил 15 июня депутат Государственной думы Сергей Боярский. Также он признал наличие мошенников в мессенджере "Макс", но с той оговоркой, что их там меньше, чем у конкурентов. Своим мнением парламентарий поделился в рамках первой встречи "Лидеров Петербурга" с чиновниками и депутатами, которая состоялась на открытии проекта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Боярского спросили, чем отличаются от монополизации действия ЕР "по запретам и ограничениям".

— Значит, "Единая Россия", по факту, к тем запретам, которые сейчас на слуху, впрямую к инициативам, не имеет никакого отношения. Это наши политические конкуренты выворачивают всё. Знаете, как тень на плетень, называется, — немедленно ответил единоросс.

В подтверждение своей позиции он обратился к истории ограничений интернета, которые, по его оценке, "установили правила движения" в Сети. Сама тема Боярскому близка: в Госдуме он возглавляет комитет по информполитике, информационным технологиям и связи. По его заявлению, критики ЕР из числа парламентской оппозиции сами голосовали за законы, регулирующие правила в российском сегменте Глобальной паутины. В качестве конкурентов, которые критикуют "Единую Россию", он назвал все прочие партии, представленные в Госдуме.

— "Единая Россия" принимала федеральные законы, которые установили одни правила для всех. И не только "Единая Россия", но и все наши, на тот момент их было поменьше, без "Новых людей", политические силы. Но когда лидер "Справедливой России" [Сергей Миронов. — ЗАКС.Ру] выходит и говорит: "Сволочи! Кто, значит, тормозит Telegram", который (у нас поименное голосование) голосовал за принятие этого закона. Это попахивает политической шизофренией, либо, так сказать, просто провокацией и введением в заблуждение своей аудитории или участников своих, — обрушился на соперников Боярский.

В своем выступлении он перечислил шесть законов, принятых для урегулирования интернета. В числе прочих он упомянул так называемый "Пакет Яровой", названный по имени депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Яровой. В партии она состоит с 2007 года. Среди других упомянутых законов одна часть была внесена правительством России, а другая — депутатами ГД от разных фракций, не исключая ЕР. В частности, авторами закона о "приземлении" иностранных компаний выступили ряд единороссов, включая Боярского, а также сенатор Алексей Пушков.

Заметим, что рассуждения депутата о непричастности ЕР к запретам не удовлетворили автора вопроса. В беседе с ЗАКС.Ру девушка усомнилась в достоверности услышанного.

Еще один вопрос напрямую касался запретов в информационной среде. Магистрантка РГПУ имени А.И. Герцена обратила внимание спикера на то, что телефонные мошенники сейчас "уже в полной мере адаптировались к работе" в национальном мессенджере "Макс". При этом ограничения в работе других мессенджеров объяснялись борьбой с мошенниками, продолжила она и спросила, не приведет ли запрет Telegram и WhatsApp* к созданию новых проблем при нерешенных старых.

Боярский признал существование в "Максе" мошенников, но отметил, что их там меньше, чем у конкурентов. При этом он уточнил, что первоначально претензии к иностранным мессенджерам возникли не из-за действий злоумышленников, а из-за нежелания выполнять закон о "приземлении" иностранных сервисов в России.

— Вы говорите, в "Максе" есть мошенники. Конечно, есть, — согласился Боярский. — Но их там гораздо меньше. И вот это ключевой момент. Мы боремся за большие числа. [...] Команда мессенджера "Макс" 24/7 работает с этими случаями и работает с жалобами пользователей, потому что ей не всё равно. Поэтому она моментально блокирует те аккаунты, которые были замечены в недобросовестных действиях.

Помимо Боярского, перед участниками третьего сезона "Лидеров России" выступили депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов и глава комитета по молодежной политике Елена Разумишкина.

По оценкам ЗАКС.Ру, участниками встречи стали около 200 человек. В их числе оказались студенты и работающие люди, а также некоторое количество школьников. Среди пришедших оказались депутат МО "Правобережный" Вячеслав Емельянов и его коллега из МО "Народный" Максим Дугин, а также руководитель Молодежного парламента Варвара Бучерова. Сама программа рассчитана на участников в возрасте от 18 до 35 лет.

"Лидеры Петербурга" — специальная программа для вовлечения молодежи в политику и управленческую деятельность. Программа существует в Северной столице с 2024 года. Победителей третьего сезона обещали рекомендовать на позиции помощников депутатов Госдумы и ЗакСа.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена







Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.