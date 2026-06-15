Ъ: Нарусова может покинуть Совфед

Сенатор, вдова первого мэра Петербурга Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации, сообщил 15 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По данным собеседников издания, глава Республики Тыва Владислав Хвалыг не собирается продлевать полномочия Нарусовой в верхней палате парламента в случае ее избрания. Она представляет регион в Совфеде с 2002 года (с 2010 по 2012 – Брянскую область).

По словам одного из источников "Ъ", глава республики намерен направить в Совет Федерации "своего человека". При этом вариант перехода Нарусовой в верхнюю палату от другого субъекта не планируется. Сама сенатор в беседе с журналистами заявила, что не знает о планах главы региона.

Людмила Нарусова родилась в Брянске в 1951 году. В 1974 году окончила Ленинградский государственный университет. В 1973 году познакомилась с будущим супругом Анатолием Собчаком. В 1980 году у пары состоялась свадьба. Нарусова впервые избралась в органы законодательной власти в 1995 году. Тогда она стала депутатом Государственной думы второго созыва. В 2002 году попала в Совет Федерации от Тувы.

Отметим, в начале июня президент Владимир Путин встретился с Нарусовой в Петербурге. Встреча состоялась после ПМЭФ. Они обсуждали создание организационного комитета по празднованию 90 лет со дня рождения ее супруга Анатолия Собчака. Подробности встречи пресс-служба Кремля не приводила.

Константин Леньков / Фото: Совет Федерации