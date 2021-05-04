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17:58

В новый совет директоров "Ленфильма" не включили действующих режиссеров

фото ЗакС политика В новый совет директоров "Ленфильма" не включили действующих режиссеров

В совете директоров петербургской киностудии "Ленфильм" случились кадровые изменения, носящие принципиальный характер, передает ТАСС со ссылкой на председателя совета, Федора Бондарчука.

"Мы приняли решение, что в новом составе не будет людей, принимающих участие непосредственно в производстве фильмов на студии", - рассказал режиссер.

По его словам, в противном случае наблюдался бы "конфликт интересов", на чем его объяснения закончились.

"Это совершенно не значит, что, например, Алексей Герман, Сергей Сельянов или Александр Николаевич Сокуров не будут принимать участие в жизни студии, все ровно наоборот", - добавил Бондарчук.

Среди прочих, в обновленный совет директоров вошли вице-губернатор Борис Пиотровский, директор департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко и старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

Отметим, что до конца 2020 года "Ленфильм" имел тяжелейшие финансовые проблемы, не позволявшие киностудии заниматься производством новых картин. С началом адресной помощи от Минкульта ситуация стала выправляться: с октября по декабрь 2020 года министерство выделило организации как минимум 1,5 млрд рублей на покрытие долгов перед ВТБ.

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