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19:53

Петербуржца отправили в СИЗО по делу о нападении на силовика 21 апреля

фото ЗакС политика Петербуржца отправили в СИЗО по делу о нападении на силовика 21 апреля

На прошедших майских праздниках стало известно об аресте сорокалетнего петербуржца, который во время разгона протестующих у станции метро "Звенигородская" 21 апреля схватил правоохранителя, пытаясь оттащить его от девушки. Как минимум до конца июня, как написала "Фонтанка", Иван Пунегов, уроженец республики Коми, пробудет в следственном изоляторе. О его задержании сообщили 30 апреля. Суд признал не опасными для жизни и для здоровья силовика действия, которые Пунегов совершил по отношению к мягким тканям его шеи.

Отметим, что вечер 21 апреля, когда по всей стране проходили акции в поддержку политика Алексея Навального, оказался самым напряженным именно в Петербурге. Против демонстрантов неоднократно применялись электрошокеры, а всего было задержано свыше 800 человек. 

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