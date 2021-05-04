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4 мая, 20:19

В ГД решили запретить становиться депутатами тем, кто причастен к террористам и экстремистам

фото ЗакС политика В ГД решили запретить становиться депутатами тем, кто причастен к террористам и экстремистам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение своих коллег законопроект,  согласно которому невозможно будет избираться в депутаты любого уровня гражданам, которых по суду признали причастными к деятельности той или иной экстремистской или террористической организации.

Внесли этот документ депутаты от "Единой России" Андрей Исаев, Андрей Альшевских, Василий Пискарев, Адальби Шхагошев, эсеры Николай Рыжак и Алексей Чепа, коммунист Ризван Курбанов, член ЛДПР Дмитрий Савельев.

Отметим, что в московском суде рассматривается иск о признании экстремистской организацией структуры находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией"*. Некоторые сподвижники Навального в последние недели и месяцы вынуждены были уехать и продолжают уезжать из России, опасаясь уголовного преследования.

 

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов 

 

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