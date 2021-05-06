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10:31

В Петербурге определили подрядчика, который за 8 млн рублей "раскрасит" транспорт к Евро-2021

фото ЗакС политика В Петербурге определили подрядчика, который за 8 млн рублей "раскрасит" транспорт к Евро-2021

ГУП "Горэлектротранс" определился с подрядчиком, который за 7,7 млн рублей оформит ливреи петербургских троллейбусов и трамваев к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2021: результаты конкурса опубликованы на сайте госзакупок.

Победителем стало ООО "Терминал". На время Евро-2021 транспорт оформят с помощью специальной пленки с тематическими рисунками, по завершении события её удалят. 

Добавим также, ранее стало известно, что в главной петербургской фан-зоне на Дворцовой площади не будут продавать алкогольную продукцию на Евро-2021.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. По последним данным, подавляющее число обладателей петербургских билетов на турнир не стали их сдавать из-за переноса чемпионата.

Фото: сайт госзакупок

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