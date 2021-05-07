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12:54

Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку

фото ЗакС политика Художница Юлия Цветкова прекратила голодовку

Художница, активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку, сообщается в Telegram-канале в ее поддержку.

Цветкова объявила голодовку 1 мая. Она добивалась открытости процесса для общественности и доступа к ней защитника. По словам художницы, прекратить голодовку ее просили мама, доктора и защитники.

"И если моя ненависть к трусости и подлости сильна, то моя любовь к тем, кто рядом со мной, все же сильнее. Мои близкие за последнее время и так пережили много страданий, и я поняла, что не правильно приносить дополнительные страдания своими руками. Ровно как нельзя мешать работать собственным защитникам", - пояснила Цветкова.

По ее словам, подвижек в судебном разбирательстве нет, и она продолжает настаивать на том, что "ненормально то, что суды затягивают, что закрывают от общественности".

"Что касается требования к моим преследователям действовать против меня открыто, тут я свой ответ получила. Как я писала вчера, их "открытость" выражается в том, чтобы организовывать "экспертные мнения" о том, что моя деятельность равна педофилии и сливать документы подтверждающие мои связи с заграницей", - рассказала Цветкова. 

Она подчеркнула, что считает прекращение голодовки правильным решением, как и ее начало, и намерена искать новую стратегию. 

В отношении Цветковой возбуждено дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом стали рисунки женских тел, которые она публиковала в своих группах "ВКонтакте", посвященных бодипозитиву и секс-просвещению. Ей четырежды предъявляли обвинение. Также на Цветкову уже после возбуждения уголовного дела составляли несколько протоколов по статьям КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за постов на ее личной странице "ВКонтакте". Суд вынес решение о штрафе.

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