США и Великобритания подготовили инструкции по защите от российских хакеров

Спецслужбы США и Великобритании выпустили свод рекомендаций, призванных уберечь их государства от хакеров, по их версии, имеющих отношение к российской разведке. В тексте, над которым работали, в частности, ФБР и АНБ, хакерские организации называются по специальным именам - Cozy Bear, APT29 и The Dukes. Объектами их подрывной деятельности, с точки зрения авторов документа, следует считать зарубежные правительственные и дипломатические структуры, аналитические центры, медицинские и энергетические организации". Делается это, как следует из "методички", на всех континентах для незаконного приобретения сведений, имеющих разведывательное значение.

В рекомендациях граждан просят обращать внимание на сомнительные электронные письма, свести к минимуму хранение на электронных носителях секретной информации и регулярно обновлять программное обеспечение, которое отслеживает безопасность устройств.

Напомним, что отдельные органы власти в США продолжают настаивать на том, что именно российские хакеры вмешивались во внутренние американские дела, в частности, в выборы их президента в 2016 году. Российский президент упорно это отрицает.