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17:55

Потерявшийся в лесу глава омского минздрава вернется на работу в ближайшее время

фото ЗакС политика Потерявшийся в лесу глава омского минздрава вернется на работу в ближайшее время

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вернется к работе уже во вторник, 11 мая, ему не понадобилась помощь медиков, передает "Интерфакс".

По словам представителей правительства региона, Мураховский "чувствует себя хорошо". 

"Помощь медиков и госпитализация не понадобились. Завтра он вернется к работе", - сообщили в омском правительстве.

Пока Мураховский находится на охотбазе в деревне Поспелово. Вскоре он отправится в Омск. В разговоре с "Подъемом" он сообщил, что у него "нормально все", чувствует себя хорошо, травм не получил.

"Как выживал, пусть при мне останется. А как получилось – ну не сориентировался в лесу правильно. [Что смог выйти] – cтечение обстоятельств, повезло. Там нет связи. Я не на охоте был, я вообще не охотник, я просто приехал к другу на базу и всё, без всяких охотных моментов. Страха нет. Мой совет на следующий раз – не отбиваться от коллектива", - рассказал Мураховский.

7 мая Мураховский потерялся в лесу после того, как уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово. Квадроцикл обнаружили в нескольких километрах от базы. 10 мая министр нашелся.

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