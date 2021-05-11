"Провоцирует подражателей": Жириновский призывает не освещать в СМИ расстрелы в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что общественность не должна знать об инцидентах с применением оружия в школах и других образовательных учреждениях, поскольку "муссирование" СМИ данной информации лишь породит ещё больше подражателей подобных преступлений. Доводы политика приведены в его Telegram-канале.

"Это провоцирует подражателей. Болезненное тщеславие – это главный мотив подобные нападений. И если не прекратим смаковать подробности и имена виновников таких историй, то у нас в каждом регионе рано или поздно будет что-то подобное происходить", - высказал мнение Жириновский.

Напомним, сегодня в городской гимназии №175 произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого, по последней информации, погибли 7 человек. При этом Mash и Life, ссылаясь на свои источники, уведомляют о 10 погибших и более 20 госпитализированных. 19-летний злоумышленник действовал один, на данный момент он задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия - учитывая тот вид оружия, которым пользовался нападавший.

Фото: сайт ЛДПР