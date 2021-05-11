Полиция проводила обыск у хабаровского художника из-за поста о теракте в УФСБ Архангельска

Хабаровские правоохранители приходили с обыском к местному художнику Максиму Смольникову (творческий псевдоним Hadad) из-за заметки 2018 года о теракте в управлении ФСБ по Архангельской области, уведомил "Медиазону" адвокат Константин Бубон.

В отношении Смольникова, сообщил защитник, возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

В своём посте художник связал действия террориста с "репрессиями государства в отношении различных политических активистов, систематических пыток заключенных со стороны сотрудников ФСБ, центра "Э", ФСИН".

"Следователь утверждает, что будут требовать заключение под стражу. Заседание по мере пресечения завтра", - резюмировал Бубон.

Напомним, взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".