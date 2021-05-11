Суд оштрафовал арендатора усадьбы Игеля на Каменноостровском из-за пожара

Ноябрьский пожар в особняке Эрнеста Игеля на Камменноостровском проспекте, 58-60 привел к тому, что суд по иску КГИОП оштрафовал арендатора здания на 200 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов.

В ходе производства по делу было выяснено, что ООО "Асгард", с начала 2020 года заключило со Смольным концессионное соглашение о реконструкции здания, недостаточно внимательно следило за его состоянием. В частности, говорится о том, что доступ посторонних на усадьбу не ограничен, а сама она не огорожена должным образом. В сообщении от суда перечисляется целый перечень нарушений.

В свою очередь, сторона защиты ответчика посетовала на то, что у компании был сложный организационный период из-за смены собственника и, кроме того, "обязательства по концессионному соглашению не могли быть своевременно выполнены по причине непредставления им в пользование земельного участка для проведения работ".

Здание особняка, построенное в конце XIX века, относится к периоду модерна в петербургской архитектуре и включено в перечень объектов культурно-исторического наследия регионального значения.