Пострадавшие в ЧП в Казани семьи получат по 1 млн рублей

Семьи погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 получат по 1 млн рублей от правительства региона, известила ТАСС глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Кроме того, всем, кто в результате происшествия получил ранения тяжелой и средней тяжести, выплатят по 400 тысяч рублей, 200 тысяч - пациентам с легкими ранениями.

По последним сведениям, трагедия унесла жизни восьми человек, 13 находятся в состоянии средней тяжести, восемь - в тяжелом.

Напомним, сегодня, 11 мая, в городской гимназии №175 в Казани произошла стрельба: 19-летний злоумышленник действовал один, на данный момент он задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия - учитывая тот вид, которым пользовался нападавший.