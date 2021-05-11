Экстренное заседание Совбеза РФ пройдёт в Мурманске 12 мая

Завтра, 12 мая, в Мурманске состоится срочное выездное заседание Совета безопасности РФ под руководством Николая Патрушева, информирует ТАСС.

На фоне трагического инцидента в Казани, встреча будет посвящена актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе, ключевые моменты в дискуссии уделят дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений.

В заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главы регионов Северо-Запада, представители федеральных министерств и ведомств.

Добавим также, что петербургский губернатор Александр Беглов распорядился проверить городские школы на безопасность после казанского "колумбайна".

Напомним, днём 11 мая в городской гимназии №175 в Казани произошла стрельба: 19-летний злоумышленник действовал один, на данный момент он задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия - учитывая тот вид, которым пользовался нападавший.

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