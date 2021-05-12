Беглов заявил, что без локдауна в Петербурге был бы 1 млн зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Петербурге могло бы вырасти до 1 млн человек, если бы весной 2020 года не был бы введён локдаун, заявил губернатор Александр Беглов во время своего отчета в Заксобрании 12 мая.

Он отметил, что год назад коэффициент распространения COVID-19 составлял 7, а сейчас снизился до 1.

Беглов добавил, что благодаря мерам, принятым городскими властями, ежедневные контакты горожан удалось снизить на три четверти. Это, по его словам, позволило подготовиться к полноценной борьбе с коронавирусом.

Напомним, Беглов отчитывается перед Законодательным собранием о работе городского правительства в 2020 году. Ранее в ходе выступления он рассказал о выплатах пожилым гражданам за соблюдение самоизоляции и заявил, что Петербург в 2020 году справился с пандемией.

Сергей Еремеев

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