Беглов: В 2020 году нам удалось справиться с вызовами пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов начал свой ежегодный доклад перед депутатами Законодательного собрания с отчёта о борьбе с COVID-19.

- В 2020 году нам удалось справиться с вызовами пандемии, - заявил глава города.

При этом он отметил, что власти фактически весь год работали в условиях чрезвычайной ситуации. Сейчас, по его словам, Петербург возвращается к нормальной жизни.

Во время своего выступления губернатор включил на экране фрагмент записи обращения Владимира Путина к гражданам, посвящённого коронавирусным ограничениям.

Напомним, Беглов отчитываться перед Заксобранием о работе, проделанной городским правительством в 2020 году.

Сергей Еремеев

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