Дачу Долгорукова на Каменном острове сделают гостиницей

После реставрации дачи принца Петра Ольденбургского (другое ее название - дача Долгорукова) на набережной Малой Невки в ней разместится гостиница на 21 номер. Соответствующую проектную документацию, подготовленную ООО "РедутПроект", одобрила Главгосэкспертиза, о чем сообщает ее пресс-служба.

В планах собственника отдать цоколь, который отделают натуральным камнем, под служебные и технические помещения, а второй и третий этажи целиком отдать в расположение гостей.

Деревянное здание, построенное в первой половине XIX века, имеет необычную форму и различную этажность. Его площадь составляет более 3 тысячи кв. метров. Иногда примечательное сооружение на Каменном острове также именуют дачей племянника Николая I.

Осенью 2019 года дача ушла с молотка за 135 млн рублей, доставшись АО "Легион". По условиям торгов, собственник был "обязан строго соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания".