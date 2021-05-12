В ночь на 13 мая в Петербурге завершится отопительный сезон

Комитет по энергетике Петербурга объявил о том, что отопительный сезон закончится в ближайшую полночь, с наступлением 13 мая. Таким образом, его длительность составит 239 дней. Решающими аргументами явились установление "летней" температуры воздуха и вал обращений от петербуржцев, страдающих от домашней духоты.

В сообщении отмечается, что со вчерашнего дня, когда воздух нагрелся до 26 градусов, все источники теплоснабжения стали работать на минимальных мощностях.

"При этом, у управляющих компаний существовала возможность ограничивать отопление жилого фонда и обеспечивать температурно-влажностный режим в квартирах в соответствии с текущей температурой наружного воздуха", - уточнили в профильном комитете.

Отметим, что сегодня же, 12 мая, проблему подняли на пленарном заседании ЗакСа городские единороссы, обратившиеся с просьбой к губернатору Александру Беглову.

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