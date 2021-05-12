Депутаты просят Беглова завершить отопительный сезон в Петербурге

Фракция "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с предложением дать теплоснабжающим организациям указание прекратить отопительный сезон в жилых домах.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, депутаты с наступлением теплой погоды стали получать "многочисленные обращения граждан с жалобами на духоту в их квартирах".

"Во многих домах центральное отопление работает буквально на "зимнюю" мощность, когда на улице температура доходит до 25 градусов тепла. К сожалению, это уже не первое такое явление, которое даже получило петербургское прозвище "перетоп". Не знаю, поступают ли так поставщики тепла по инерции, или в целях "выжать" до конца деньги за отопительные работы", - заявил Макаров.

Он назвал недопустимым, "чтобы граждане дома испытывали такой уровень дискомфорта, а компании получали плату за ненужную при такой погоде услугу". Фракция призвала Беглова решить ситуацию и "своевременно реагировать на долгосрочное изменение погоды".

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