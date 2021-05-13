Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

11:44

КСП начала проверять МО "Ульянка" и "Красное село"

фото ЗакС политика КСП начала проверять МО "Ульянка" и "Красное село"

Инспекторы Контрольно-счетной палаты Петербурга в четверг, 13 мая, начали плановую проверку формирования и исполнения бюджетов муниципалитетов "Ульянка" и "Красное село", сообщили в КСП.

В ходе проверки будет дана оценка эффективности, результативности и целевого использования средств местного бюджета "Красного села" за период 2019, 2020 и первых месяцев 2021 года. У МО "Ульянка" проанализируют расходы за 2020 и начало 2021 года.

Отметим, что, судя по сайту КСП, "Ульянку" включили в план проверок только 29 апреля 2021 года. К этому времени в муниципалитете уже закончились суды по искам о признании местного совета бездействующим, что позволило бы в будущем распустить его. Одной из сторон в деле выступила прокуратура Кировского района, которая, впрочем, быстро отозвала свой иск. Ранее с требованием признать совет "Ульянки" бездействующим в суд безуспешно обращалась помощница депутата ЗакСа от "Единой России" Сергея Никешина Мария Мартынюк. 

Отметим, что "Ульянка" ранее была флагманской территорией Никешина, однако на муниципальных выборах 2019 года "Единая Россия" потеряла контроль над муниципалитетом. Им руководит Оксана Хлебникова, избравшаяся в совет от КПРФ, но отношения с компартией не поддерживающая.

Глава МО "Красное Село" - единоросс Евгений Мареев. В начале действующего созыва его длительное время не могли избрать на руководящую должность из-за конфликта с однопартийцем Николаем Колошинским и группой близких ему депутатов, саботировавших выборы главы. После того как в конце 2020 года Колошинского лишили мандата избрание состоялось

Контрольным мероприятием руководит аудитор КСП Юрий Шутов. Проверки завершатся 11 июня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:13 Суд отменил 140 штрафов "Радио Свобода" за отсутствие маркировок СМИ-иноагента

14:56 Александр Шестун посетовал на угрозы "авторитетов" и объявил новую голодовку в колонии

14:33 Ройзману сократили срок ареста до одних суток по делу об организации митинга 21 апреля

13:59 "Левада"*: 72%  россиян знают об апрельских протестах в поддержку Навального

13:55 Мосгорсуд счел законным взыскание с Twitter 4 млн рублей судебным приставом

13:33 Кремль: Россия не планировала и не планирует поглощать Донбасс

13:32 На благоустройство "космического" Заневского парка выделили 224 млн рублей

13:25 Пять тысяч деревьев, полмиллиона цветов: Смольный подвел итоги месячника по благоустройству

12:57 Хабаровского священника арестовали на 25 суток из-за участия в апрельском протесте

12:55 Песков объяснил изоляцию Путина после прививки от коронавируса

12:45 Экс-глава избиркома Тульской области Костенко стал членом СПбИК с правом совещательного голоса

12:33 Летом между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные двухэтажные поезда

12:24 Кабмин намерен запретить вылов китов и дельфинов в России

11:59 Защита Навального попробует через суд добиться отмены запрета на пользование телефоном при встречах с ним

11:51 Владельцев сайтов с аудиторией свыше полумиллиона россиян заставят открывать филиалы в РФ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru