Кабмин намерен запретить вылов китов и дельфинов в России

Правительство предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Мишустин напомнил, что ранее были ужесточены требования к правилам добычи китов и дельфинов для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - заявил Мишустин.

Напомним, в феврале депутат Госдумы Светлана Бессараб внесла законопроект, запрещающий отлов дельфинов и косаток для их дальнейшего помещения в дельфинарии. В том же месяце лидер "Справедливой России - за правду" Сергей Миронов анонсировал законопроекты, направленную на защиту морских млекопитающих.