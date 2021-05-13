Пять тысяч деревьев, полмиллиона цветов: Смольный подвел итоги месячника по благоустройству

В Смольном подвели итоги месячника по благоустройству, заявив, что за апрель в Петербурге высадили более пяти тысяч деревьев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город выполнил "все, что было запланировано", и работа отвечающих за уборку служб и ведомств была синхронизирована. Кроме дорожных предприятий и садово-парковых хозяйств, управляющих компаний, социальных учреждений уборку проводили организации, содержащие инфраструктурные объекты, и предприятия потребительского рынка. Также, по данным Смольного, в месячнике поучаствовали более 180 тысяч петербуржцев. Всего за месяц прибрали территорию площадью более 300 млн кв. м.

За апрель рабочие промыли 6 тысяч фасадов жилых домов, более 1,7 тысяч фасадов нежилых зданий, вывезли более 65 тысяч кубометров мусора, более 13 тысяч - пыли и грязи. Также в Петербурге за месяц посадили более 563 тысяч цветов, 5,1 тысяч деревьев и 29 тысяч кустарников.

Качество весенней уборки оценивали петербуржцы через интернет-голосование на сайте комитета по благоустройству. В тройку самых чисто убранных районов попали Невский, Фрунзенский и Кронштадтский: они набрали почти равное количество баллов. Следом идут Адмиралтейский, Красногвардейский и Петродворцовый районы.

Ранее Беглов заявлял о намерении за год высадить в Петербурге 11 тысяч деревьев, 66 тысяч новых кустарников и 5 млн цветов.

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