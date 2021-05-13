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13 мая, 20:56

"Ночному губернатору" Петербурга выплатят 130 тысяч рублей судебных издержек

фото ЗакС политика "Ночному губернатору" Петербурга выплатят 130 тысяч рублей судебных издержек

Городской суд Москвы удовлетворил иск бывшего лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), поданный к Министерству финансов и Следственному комитету: теперь "ночному губернатору" должны выплатить 130 тысяч рублей издержек по делу об убийствах 20-летней давности. Изначальное требование Барсукова - 1,5 млн рублей.

Согласно картотеке Мосгорсуда, истец подал заявление в январе 2021 года. В ходе заседаний представитель Следкома указал, что убийства из "нулевых" по-прежнему расследуются, их срок - 212 месяцев. Кумарин вину в инкриминируемом преступлении отрицает.

Добавим, в 2017 году ЕСПЧ присудил Кумарину 15 тысяч евро компенсации за отказ в предоставлении медпомощи в СИЗО "Матросская тишина".

В 2018 году "ночного губернатора" освободили от ответственности по делу о захвате имущества Петербургского нефтяного терминала, завода "Игристые вина" и отеля "Санкт-Петербург" ввиду истечения срока давности.

Барсуков отбывает 24-летний срок тюремного заключения по нескольким уголовным делам в совокупности. 20 марта 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил его к 12 годам колонии, признав виновным в создании преступного сообщества. 

В 2016 году его приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году. Васильев и трое его охранников были ранены, один человек погиб. До этого приговора Барсуков отбывал 15-летний срок за рейдерский захват и вымогательство.

Показания на Барсукова как на заказчика убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году давал экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, приговоренный к 17 годам колонии как организатор. В суде Глущенко заявил, что передал исполнителю убийства, Юрию Колчину, команду Барсукова на устранение Старовойтовой. Колчин осужден на 20 лет колонии.

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13 мая, 20:56 "Ночному губернатору" Петербурга выплатят 130 тысяч рублей судебных издержек

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13 мая, 19:07 Годовой доход главы комитета финансового контроля Жукова составил 5,2 млн рублей

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