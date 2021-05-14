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9:31

Смольный ищет нового руководителя Фонда капремонта

фото ЗакС политика Смольный ищет нового руководителя Фонда капремонта

Петербургское правительство объявило о поиске нового главы для Фонда капитального ремонта: в апреле Контрольно-счётная палата выявила в организации нарушений на миллиарды рублей. На данный момент гендиректором фонда является Пётр Погребняк.

В Жилищном комитете уведомили, что соискателям на должность предстоит пройти трёхэтапный конкурс. Нового руководителя должны определить к августу, контракт будет заключён с ним сроком на один год, а не на три - как было ранее. 

Обязательное условие для кандидатов - наличие высшего образования и квалификации в областях "строительство", "экономика" или "юриспруденция".

Добавим, Погребняк сменил на посту Дениса Шабурова, руководившего фондом с 2015 года. У различных надзорных ведомств периодически возникают вопросы к деятельности организации: КСП, к примеру, постфактум апрельской проверки пришла к следующему выводу: "Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отметила низкий уровень организации работ по проведению капитального ремонта".

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