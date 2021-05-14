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16:58

Синоптики сулят Петербургу "июльскую" погоду до конца мая

фото ЗакС политика Синоптики сулят Петербургу "июльскую" погоду до конца мая

Высокая температура, больше свойственная лету, чем весне, продержится в Петербурге как минимум до 20-х чисел мая, о чем сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Затем похолодает, и большая часть последней десятидневки окажется на 1-2 градуса холоднее нормальных значений, и только в последние три-четыре дня мая температурный тренд изменится, и температурный фон вернется в нормы", - гласит его прогноз.

При этом высокие температурные значения совсем не отменяют осадки, благодаря которым нынешний май уже стал одним из самых дождливых за всю историю наблюдений. Осадки "назначены" на ближайший уик-энд, что подтверждается предостережениями МЧС. В свою очередь, на следующей неделе Леус прогнозирует "июльскую" погоду и температуру, превышающую климатическую норму на 7-8 градусов.

Отметим, что май стал месяцем климатических рекордов в Петербурге: так, 8 мая был установлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков (13 мм), а 12 мая - суточный рекорд тепла (27,5 градусов).

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