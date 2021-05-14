Петербургский "Петроэлектросбыт" решил отменить комиссию за капремонт

"ЕИРЦ Петроэлектросбыт" отменяет комиссию, взымаемую с петербуржцев при оплате капитального ремонта, соответствующая информация содержится в информационном посте учреждения, опубликованном на его официальной странице во "ВКонтакте".

По словам генерального директора "Петроэлектросбыта" Дениса Шабалина, начиная с 15 мая все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение "ПСК/ПЭС" и центры приёма платежей будут оформлены без комиссии.

Узнать о задолженностях и начислениях в платёжных документах петербуржцы могут, позвонив в Фонд капремонта по телефону 703-57-01.

Напомним, счёт за капремонт с мая включили в состав единой квитанции "Петроэлектросбыта" наравне с оплатой электроэнергии.

Добавим также, что после выявленных миллиардных нарушений в Фонде капремонта учреждению начали искать нового руководителя.