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18:56

РФ включила США и Чехию в список "недружественных стран"

фото ЗакС политика РФ включила США и Чехию в список "недружественных стран"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список "недружественных стран", который состоит из двух государств - США и Чехии. Документ выложен на официальном портале правовой информации. Он накладывает ограничения на число физических лиц в РФ, с которыми недружественные государства могут вступать в трудовые отношения. Чехии можно заключать договоры только с 19 физлицами, а США - ни с кем из россиян.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, имеющий прямое отношение к списку недружественных стран. В нем говорится об ограничениях на работу для россиян в дипломатических ведомствах стран из этого списка - вплоть до полного запрета.

Напомним, в апреле Россия и Чехия "обменялись" высылками дипломатов из-за того, что Чехия винит РФ в причастности к диверсии на своей территории в 2014 году.

30 апреля США объявили о прекращении выдачи виз россиянам, за исключением дипломатических виз.

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