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11:35

ЕР приостановит партийное членство арестованного экс-депутата МО "Академическое"

фото ЗакС политика ЕР приостановит партийное членство арестованного экс-депутата МО "Академическое"

"Единая Россия" объявила о намерении приостановить членство бывшего депутата МО "Академическое", проректора Военмеха Марата Гогуадзе в партии ввиду его ареста в рамках дела о мошенничестве, проинформировали в пресс-службе ЕР.

Окончательное решение партийцы примут в ходе предстоящего заседания петербургского политсовета.

Гогуадзе задержали пару дней назад, сразу предъявив ему обвинение. Накануне его поместили в СИЗО. Как полагают следователи, чиновник, являясь проректоров Военмеха по социальной работе, подписывал приказы, которые увеличивали зарплаты его подчиненных. По факту они премирования не получали, поскольку Гогуадзе якобы забирал деньги себе. Сумма ущерба вузу составила 3,6 млн рублей. В рамках обозначенного разбирательства также проходит коллега Гогуадзе, проректор Военмеха Виталий Игнатенко.

Добавим, в сентябре 2019 года Гогуадзе избрали в муниципальный совет МО "Академическое" как кандидат от "Единой России". 30 марта 2021 года он сложил полномочия муниципального депутата. В решении совета указано, что в отставку он ушел "по собственному желанию". 

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