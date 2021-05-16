Власти установили масштаб загрязнения воды и почвы в результате выброса нефти в Коми

В результате аварии на нефтепроводе, проходящем между Ошским и Харьягинским месторождениями в НАО и Коми, в почву и водные объекты вылилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости, следует из информационной сводки, опубликованной на сайте администрации Усинска.

При этом в пресс-службе компании "Лукойл-Коми" сообщают о 9 "утерянных" тоннах. При этом ранее в СМИ писали о том, что площадь загрязнения земель в зоне разлива нефти составляет почти 13 тысяч кв. метров, а объём "убежавшей" продукции оценивался в 4 тонны.

По предварительным данным, инцидент был вызван разгерметизацией трубопровода. Утечка произошла в 300 метрах от реки Колвы, в связи с чем большая часть нефти впиталась в почву.

Сбором вещества с поверхности реки занимаются специалисты в семи точка, применяя для устранения загрязнения в том числе сорбент, а также устанавливая на воде боновые ограждения.