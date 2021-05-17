18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:58

Путин выделил 112 млн рублей на мемориал "Александр Невский с дружиной" на Чудском озере

фото ЗакС политика Путин выделил 112 млн рублей на мемориал "Александр Невский с дружиной" на Чудском озере

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 112 млн рублей на создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в Псковской области, документ опубликован на портале правовой информации.

Эти деньги будут выделены из резервного фонда президента для предоставления Российскому военно-историческому обществу. Комплекс, посвященный князю Александру Невскому, должен появиться в деревне Самолва, которая расположена на берегу Чудского озера. 

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Пройдут праздничные мероприятия по этому случаю и в Петербурге. В том числе на 12 сентября запланирован ежегодный крестный ход и концерт, также анонсировано световое шоу 6 декабря, в день памяти князя и день его погребения во Владимире. 

В 2021 году власти также озаботились реставрацией Александро-Невской лавры. На это из бюджета Петербурга уйдет не менее 93,5 млн рублей.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:53 Петербургские справороссы просят РКН проверить праймериз "Единой России" на портале госуслуг

17:27 "Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

17:07 Роскомнадзор решил не блокировать Twitter в России

16:49 Годовой доход главы Фрунзенского района Серова составил 2,7 млн рублей

16:45 Путин оставил Юрия Чайку на госслужбе еще на год

16:40 В Петербурге почтили память Галины Старовойтовой

16:25 Депутат Цивилев предложил разрешить хранить гражданское оружие в отделениях полиции и тирах

16:22 В "Единой России" заявили о двух атаках хакеров на сайт праймериз

15:58 Путин выделил 112 млн рублей на мемориал "Александр Невский с дружиной" на Чудском озере

15:48 ФАС наказала "Почту России" за нелегитимные надбавки при отправке "дальних" посылок

15:40 Активистке из Адмиралтейского района Букиной поступили угрозы после запроса в КСП

15:30 В Ярославле задержали десятерых подозреваемых по делу о пытках в колонии

15:20 В "Ночь музеев" в Петербурге будет работать городской транспорт

15:20 Петербургских экскурсоводов обяжут носить нагрудные карты и проходить аттестацию

14:56 Муниципал: Сторонник "Весны" объявил о намерениях участвовать в муниципальных выборах в Автово

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru