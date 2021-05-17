Путин выделил 112 млн рублей на мемориал "Александр Невский с дружиной" на Чудском озере

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 112 млн рублей на создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в Псковской области, документ опубликован на портале правовой информации.

Эти деньги будут выделены из резервного фонда президента для предоставления Российскому военно-историческому обществу. Комплекс, посвященный князю Александру Невскому, должен появиться в деревне Самолва, которая расположена на берегу Чудского озера.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Пройдут праздничные мероприятия по этому случаю и в Петербурге. В том числе на 12 сентября запланирован ежегодный крестный ход и концерт, также анонсировано световое шоу 6 декабря, в день памяти князя и день его погребения во Владимире.

В 2021 году власти также озаботились реставрацией Александро-Невской лавры. На это из бюджета Петербурга уйдет не менее 93,5 млн рублей.