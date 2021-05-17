Смольный ликвидирует 20 садово-парковых предприятий, сделав из них 6 новых бюджетных учреждений

Смольный утвердил концепцию преобразования двадцати городских садово-парковых предприятий в шесть бюджетных: под преобразование попадает в том числе ГБУ "Цветы", которое будет специализироваться на выращивании посадочного материала, оповестили в пресс-службе администрации Петербурга.

Трансформация необходима для более эффективного управления хозяйством. Следует отметить, что "реформа" назрела также потому, что дела идут у предприятий не так активно, как хотелось бы Смольному.

"У большинства из 20 городских предприятий наблюдается сокращение чистой прибыли, низкая рентабельность и значительный износ садово-парковой техники. Кроме того, размер средней заработной платы садовников в 2020 году был почти на 50 % ниже средней зарплаты по Петербургу", - пояснили в Смольном.

Ожидается, что преобразование завершится к 1 января 2022 года.

Напомним, что к 2025 году из 37 имеющихся в Петербурге ГУПов в прежнем виде продолжат работать лишь три.