ЕСПЧ удовлетворил жалобу Шестуна на нахождение в СИЗО и продление ареста

Европейский суд по правам человека удовлетворил одну из жалоб бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила юрист Каринна Москаленко.

По словам Москаленко, речь идет о самых первых жалобах, которые защита Шестуна направила в ЕСПЧ более двух лет назад. Они касаются нарушений, связанных с избранием меры пресечения, когда суд арестовал Шестуна.

ЕСПЧ признал, что в отношении Шестуна были нарушены ст. 5.3 и 5.4 Конвенции по правам человека, и обязал российские власти выплатить ему компенсацию.

"Суд увидел нарушения, связанные с нахождением Шестуна в следственном изоляторе, а также с действиями российских судов, которые не рассматривали апелляции экс-главы района незамедлительно, как того требует международное право", - пояснила Москаленко.

Ранее администрация колонии, где Шестун отбывает срок, поставила его на учет как склонного к побегу. Шестун объявил новую голодовку и пожаловался на давление и угрозы "авторитетов".

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей. Шестун активно поддерживал экологические протесты в Московской области, разоблачал администрацию региона, жаловался на угрозы силовиков. В заключении Шестун не раз держал голодовки, в том числе сухие.