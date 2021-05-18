Путин наградил Беглова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил губернатора Петербурга Александра Беглова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Беглов награжден за "большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу".

Указ подписан за день до дня рождения Беглова. 19 мая ему исполнится 65 лет.

Этим же указом Путин наградил полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за "большой вклад в обеспечении деятельности президента". Напомним, накануне Путин подписал распоряжение, которым продлил срок пребывания Чайки, которому в ближайшие дни исполнится 70 лет, на госслужбе еще на год.

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