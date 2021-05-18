Макаров поздравил Беглова с орденом "За заслуги перед Отечеством"

Спикер Заксобрания Петербурга поздравил губернатора Александра Беглова с награждением орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщили в ЗакСе.

Макаров заявил, что вклад Беглова в "социально-экономическое развитие нашего города", "деятельная поддержка и помощь" получили "признание на самом высоком уровне". По мнению Макарова, Беглов пользуется "неоспоримым доверием и уважением петербуржцев".

"Благодаря Вашему блестящему таланту организатора и мудрого руководителя Петербург смог оперативно и комплексно ответить на вызовы пандемии 2020 года. Ваша истинная сопричастность судьбе Санкт-Петербурга и его жителей особенно проявилась в эту трудную пору, позволив городу преодолеть ее с наименьшими потерями", - заявил Макаров.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Беглова орденом "За заслуги перед Отечеством" 18 мая. На следующий день, 19 мая, Беглову исполняется 65 лет.

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