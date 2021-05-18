Совет МО "Горелово" проголосовал за прекращение полномочий депутата Лебедевой

На очередном заседании муниципального совета МО "Горелово" 18 мая депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Юлии Лебедевой. Ранее об этом просил губернатор Александр Беглов.

Привычного "пять на пять" при голосовании, как это было 30 апреля и 11 мая, в этот раз не случилось. Один из депутатов, Алексей Петухов поддержал предложение губернатора, хотя на предыдущих двух заседаниях выступал против. По итогу голосования шесть депутатов высказались за прекращение полномочий Юлии Лебедевой.

По словам Петухова, он устал от этих "скандалов" внутри муниципалитета. Для принятия решения совету был выделен месяц, который истекает через три дня - 21 мая. Как Петухов рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, он об этом не знал.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов в конце апреля направил обращение в МО "Горелово", в котором он указал на ошибки в декларациях о доходах за 2019 год депутата-самовыдвиженки Юлии Лебедевой. Согласно тексту документа, она якобы представила "недостоверные и/или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным". Беглов добавил, что вынужден обратиться с заявлением о необходимости совету в течение 30 дней принять решение о досрочном прекращении полномочий мундепа.

Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.