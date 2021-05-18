Суд закрыл дела двух петербуржцев, "оформленных" полицией из-за акции 31 января

Суд в Петербурге закрыл два административных дела в отношении двух граждан, задержанных на несанкционированном протестном шествии 31 января, сообщает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на адвоката Динара Идрисова. Два молодых человека свою вину последовательно отрицали, настаивая на том, что в акции не участвовали, проходили мимо и были лишены свободы по ошибке.

"Первоначально Алексей Евстратов и Денис Виноградов получили административные штрафы по статье о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности – ч.1, ст. 20.6.1 КоАП, но Санкт-Петербургский городской суд отменил незаконные постановления по основаниям недоказанности вмененного им административного правонарушения. Районный суд после допроса полицейских, подписавших положенные в основу протоколов рапорта, прекратил производства за отсутствием состава", - рассказал юрист.

Напомним, что 31 января петербуржцы протестовали против преследования оппозиционера Алексея Навального. Городские власти подготовились к этой несанкционированной акции основательнее, чем к выступлению 23 января, и на Невский проспект демонстрантам выйти не удалось. Шествие охватило Пионерскую, Сенную площадь и окрестности Мариинского дворца. К протестующим со стороны омоновцев активно применялась сила и спецсредства, включая электрошокеры. 31 января в городе задержали рекордное число митингующих - более тысячи.