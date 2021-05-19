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15:17

Детские дома получили сувениры, сделанные из главной новогодней ели Петербурга

фото ЗакС политика Детские дома получили сувениры, сделанные из главной новогодней ели Петербурга

Новогодняя елка, простоявшая зимой на Дворцовой площади, как и обещали ранее петербургские чиновники, разошлась на сувениры, которые отдали в детские социальные учреждения. Из ствола дерева изготовили несколько сувенирных часов, что отняло у специалистов около месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета по печати Маринц Мерцалову.

"Из ствола было сделано 30 сувенирных изделий, которые при содействии с комитетом по социальной политике сегодня вручили детским социальным учреждениям: 14 центров содействия семейному воспитанию, пять детских домов ребенка и четыре ДДИ (детских дома-интерната). <...> Настенные часы с простым механизмом на батарейках", - рассказала женщина.

Дизайн часов, вышедших разного цвета и размера, придумали в подведомственном комитету ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления города".

Отметим, что нынешней зимой на Дворцовой площади впервые с 2012 года установили именно живую елку, выращенную во Всеволожском районе Ленобласти. Отдали за дерево 10 млн рублей. 

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