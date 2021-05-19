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16:30

Глава СК поручил разработать правила для самокатчиков после избиения граждан "гонщиками"

фото ЗакС политика Глава СК поручил разработать правила для самокатчиков после избиения граждан "гонщиками"

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил МВД ввести нормы поведения на дороге для водителей электросамокатов: соответствующее поручение было дано после инцидента с избиением петербуржцев - орудовала банда на арендованных средствах передвижения.

Случаев, когда люди получают различные травмы на самокатах, либо сбивают пешеходов, с каждым днём становится всё больше. На сегодняшний день в законе нет прописанной нормы поведения на дороге водителя двухколёсного ТС, равно как и ответственности за причинение вреда пешеходу.

"Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение", - констатируют в Следственном комитете.

Ранее с инициативой регламентировать движение электросамокатов выступали в петербургском ЛДПР. Свои правила предлагал также депутат Заксобрания Алексей Цивилев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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