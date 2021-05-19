За неделю число петербургских COVID-госпитализаций выросло почти в полтора раза

Межведомственный координационный штаб Петербурга по борьбе с распространением коронавируса выпустил новейшую справку о ситуации в городе. Согласно статистическим данным, за семь последних дней число госпитализаций граждан с симптомами коронавируса или подозрением на него увеличилось на 46,69% (443 вместо 302). Кроме того, по сравнению с прошлой средой стало на 11,38% больше подтвержденных случаев COVID-19. Коечный фонд составляет 5543 места, из них 13% свободно.

"Риск заражения COVID-19 повышается. Единственный надежный способ защититься от заболевания и его тяжелых последствий – это прививка. Также обязательным для всех граждан, включая ранее переболевших COVID-19 и привитых от него, остается соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты в общественных местах", - говорится в тексте свежего отчета.

Полностью, в два этапа, на сегодняшний день привились от инфекции более 533 тысячи жителей города.